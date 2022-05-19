العناية الإلهية تنقذ 4 أشخاص من الموت بعد سقوط توك توك بهم فى ترعة بالغربية

الغربية - محمد طارق

أنقذت العناية الإلهية 4 أشخاص من الموت المحقق بعدما سقط بهم توك توك في ترعة قرية بنوفر بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأكد أهالي القرية، أنه أثناء سير مركبة بخارية "توك توك" يستقله 4 أشخاص على طريق القرية اختلت عجلة القيادة في يد سائق التوك التوك بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن سقوط التوك توك في الترعة، وتبين أن شهامة أهالي المنطقة منعت من وقوع الكارثة بمساعدتهم الضحايا وانتشالهم.



ودفع الأهالي بلودر يملكه أحد أهالي القرية لانتشال المركبة البخارية بواسطة الحبال، وتمكن الأهالي من انتشال التوك التوك والضحايا دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.