السياحة والمصايف بالإسكندرية: تدريب 22 منقذا بالشواطئ المجانية والعامة.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن تدريب 22 منقذا بالشواطئ المجانية والعامة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف ورفع كفاءة الشواطئ.

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد بتطوير منظومة الإنقاذ وإتخاذ كافة الاجراءات والوسائل التى تمنع حوادث الغرق تفعيلا لمبادرة "شواطى بلا غرقي " لحماية رواد الشواطئ والحفاظ على سلامتهم من خلال رفع كفاءة المنقذين و زيادة الدورات التدريبية المخصصة لهم.



وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغوص و الإنقاذ لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية بهدف رفع كفاءة المنقذين التابعين للمحافظة وصقل مهارات الانقاذ لديهم، حيث تم تنفيذ الدورات بنادى الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، حيث بلغ إجمالي عدد المتدربين 22 منقذ بالقطاع الشرقى والغربي للشواطئ المجانية والعامة وجاري التنسيق علي استكمال التدريبات لكافة منقذي وغطاسي شواطئ الاسكندرية.



ومن جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد، أن التدريب قد تضمن رفع كفاءة المنقذ البدنية (بالسباحة لمسافة قصيرة وأخذ برهه للراحة) بهدف أن يكون المنقذ بكامل لياقته عند وصوله للفرد المطلوب انقاذه مما يساعد بشكل أفضل فى عملية الانقاذ بالأسلوب الصحيح ، مع التركيز علي كيفية الوصول للفرد المطلوب إنقاذه سريعا والتخلص من المسكات الخاطئة (طريقة تعلق الغريق بالمنقذ) الأمر الذى قد يؤدى إلى غرق المنقذ أيضا، وأيضا تم التركيز علي طريقة حمل الغريق بالطريقة الصحيحة للخروج الآمن به عن طريق استخدام العوامات.



وأشار رئيس الادارة المركزية، إلى أن التدريب تضمن كيفية إنقاذ الأطفال واسعافهم حيث تختلف طريقة إنقاذ وإسعاف الأطفال عن أسلوب إنقاذ البالغين، وتم التدريب علي الإنعاش القلبي الرئوي للغرقى متوقفي النبض والتنفس، والتدريب علي طريقة استخدام جهاز الانعاش عن طريق الصدمات الكهربائية.



شهد مراحل التدريب؛ العميد محمد سرى المراقب العام للشواطئ، وكابتن نبيل محمد الشاذلي المستشار الفني للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للغوص و الإنقاذ ، وعميد دكتور خالد محسب مدير مركز الغوص، وكابتن سيد يوسف، وكابتن محمد اسماعيل مدربين إنقاذ.



تدريب 22 منقذ بالشواطئ



تدريب 22 منقذ بالشواطئ



تدريب 22 منقذ بالشواطئ



جانب من التدريب



جانب من التدريب