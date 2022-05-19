السبت.. أولى جلسات محاكمة مستريح أسوان مصطفى البنك و6 آخرين بجنايات قنا

كتب - عبد الله صلاح - صابر سعيد

أحالت النيابة العامة بأسوان، مستريح أسوان مصطفى البنك، و6 آخرين إلى المحاكمة بتهمة النصب على المواطنين بنظام غسيل الأموال، وتحديد جلسة السبت المقبل 21 مايو المقبل بدائرة جنايات قنا الاقتصادية.

وتنظر محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة المتهمين بأسوان، بدلا من انعقادها فى أسوان تحسبا لوقوع أعمال تجمهر أو شغب أثناء المحاكمة فى حال انعقادها فى أسوان.

وستجري محاكمة المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد حالة الشغب التي شهدتها بعض قرى أسوان عقب هروب بعض المستريحين، بأموال الأهالي التي جمعوها من المواطنين بعد أن أوهموهم بأرباح طائلة تتجاوز 30 %، مستغلين بساطتهم وأميتهم، عبر عشرات المناديب.