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الدفاع الروسي: نظام كييف يستعد لتنفيذ استفزازات باستخدام قذائف الهاون في سومى

الخميس، 19 مايو 2022 09:44 م
الدفاع الروسي: نظام كييف يستعد لتنفيذ استفزازات باستخدام قذائف الهاون في سومى الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني لروسيا، ميخائيل ميزينتسيف، أن نظام كييف يستعد لتنفيذ استفزازات باستخدام قذائف الهاونات المتجولة في منطقة سومي، بهدف دفع القوات الروسية للرد بإطلاق النار على المباني السكنية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني لروسيا، إنه وفقا للمعلومات العملياتية الموثوقة المتوفرة في منطقة سيريديني- بودا بمنطقة سومي، فإن نظام كييف يعد استفزازا معقدا آخر باستخدام ما يسمى بقذائف الهاونات المتجولة، لافتا إلى أن مقاتلي الكتائب القومية يخططون لإطلاق النار على الأراضي الحدودية الروسية من المناطق السكنية الخاصة من أجل استدعاء إطلاق النار جوابي على المباني السكنية التي يتم فيها احتجاز السكان المحليين.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني لروسيا، أن سلطات كييف تخطط لاستخدام هذا الإجراء الدنيء في المستقبل القريب لاتهام الجنود الروس بضربات عشوائية مزعومة ضد المدنيين، تليها تغطية واسعة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، وكذلك مواقع الإنترنت، مشيرا إلى حقيقة أنه خلال العملية الخاصة، على عكس التشكيلات المسلحة لأوكرانيا، تتقيد القوات المسلحة الروسية بدقة بجميع قواعد القانون الإنساني الدولي، وتعامل السكان المحليين بشكل إنساني حصريا ولا تضرب أهدافا مدنية.

وأكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني لروسيا أن الأعمال الإجرامية والاستفزازات من قبل نظام كييف، تعرض مرة أخرى موقف كييف اللاإنساني تجاه مصير مواطنيها وتجاهلها التام لقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولى.


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