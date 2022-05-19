الداخلية: إحباط محاولة انتحارى تنفيذ عمل تخريبى فى سيناء

كتب محمود عبد الراضي

تمكن أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة التلول فى شمال سيناء من إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية تنفيذ عمل انتحارى ضد أفراد الكمين، وتبادلت معه إطلاق النيران، مما أدى إلى مقتله والعثور بحوزته على (حزام ناسف – 2 قنبلة يدوية – سلاح آلى – 4 خزينة خاصة به – عدد 112 طلقة من ذات العيار ).

يأتى ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة المحاولات اليائسة للعناصر الإرهابية والتى تسعى لاستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات .



