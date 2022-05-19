الحبس سنة لربة منزل وعاملة فى اتهامهما بحيازة مواد مخدرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسیم علي بیومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة ربة منزل وعاملة في محل كوافير بالحبس سنة مع الشغل وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، لإدانتهما في القضية رقم 21539 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بحيازة مخدر ميثامفيتامين بقصد الاتجار.



تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد ضبط كل من "سمر . س . ج" 32 عاما ربة منزل ومقيمة المطرية القاهرة، و"نادية. خ . م" 25 عاما عاملة في محل كوافير ومقيمة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار.



تبين من التحريات، أنه حال تواجد قوة أمنية في أحد التمركزات بنطاق القسم، تم استيقاف إحدى السيارات وتبين عدم حمل قائدها رخصة قيادة، وبسؤال المتهمة الأولى عن تحقيق الشخصية أبصر ضابط الواقعة حال إخراجها كيس يحوى مخدرا ومبلغا ماليا، وبسؤال المتهمة الثانية عن تحقيق شخصيتها تلاحظ وجود حقيبة منتفخة، وبسؤالها عما بداخلها تخلت عنها وبتفتيشها عثر على كيس شفاف بداخله ذات المخدر، وبمواحهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.