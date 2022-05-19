اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجزائر تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة

الخميس، 19 مايو 2022 04:00 ص
الجزائر تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة لقاح فيروس كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الجزائر تسجيل 6 إصابات جديدة، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات بلغ 265 ألفا و834 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و376 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.


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