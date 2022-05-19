"التموين": إتاحة خدمة تحديث رقم المحمول لأصحاب البطاقات عبر بوابة مصر الرقمية

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الخميس الموافق 19 من الشهر الجاري، توجيه وزاري رقم ( 9) يقضي بإتاحة خدمة تحديث رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية ،بالاضافة إلى موقع دعم مصر.

ونصت المادة الأولى من التوجيه الوزاري رقم 9 الصادر اليوم ، أنه تيسيرا علي المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي جاءت لهم رسالة علي بون صرف الخبز( توجه إلي مكتب التموين لتسجيل رقم موبايلك) يتم مد فترة تسجيل رقم المحمول حتى 2022/9/30 .

وتضمنت المادة الثانية أنه يتم فتح موقعي ( دعم مصر - مصر الرقمية) لتسجيل رقم المحمول وذلك نظرا للزحام الشديد أمام مكاتب التموين وذلك حتى 30 يونيو.

ونصت المادة الثالثة على أنه يتم التنبيه على مديري المديريات بأخطار الإدارات التموينية ومكاتب التموين ومراكزالخدمة المطورة الأتي..

الخدمة مجانية تماما

المطلوب تقديمه من المواطن رقم البطاقة التموينية

الرب الأسرة، ورقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة.

لا يتم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط التليفون، و

لا يشترط أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة، ويسمح بان يكون أحد المستفيدين.

بينما استثنت المادة الرابعة اسر السجناء وكذا كبار السن الغير قادرين علي الحركة وليس لديهم خط محمول ، علي أن يتقدم لمكتب التموين ما يثبت ذلك ويتم تجميع هذه المستندات بواسطة مديريات التموين وارسال أصول المستندات إلي ديوان عام الوزارة ( الإدارة

العامة للبطاقات ) لاتخاذ اللازم.

ونصت المادة المادة الخامسة أنه يسري هذا التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره.