14خدمة إلكترونية بالشهر العقارى يمكن عملها من المنزل.. التفاصيل

كتب إبراهيم قاسم

أطلقت وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال الفترة الماضية 14 خدمة إلكترونية خاصة بالشهر العقاري والتوثيق على بوابة مصر الرقمية وموقع الوزارة والمصلحة، بهدف التيسير على المواطنين ويمكن من خلالها إجراء المعاملة من المنزل وتسلم المحرر المراد شهره دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التوثيق.

وتعمل وزارة العدل، فى إطار خطة للتيسير على المواطنين والتسهيل عليهم في إنهاء المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق من خلال الخدمات الإلكترونية المتمثلة فى الأتى: الاستعلام عن سريان محرر مميكن -توكيل عام قضايا -تحرير إقرار بالشطب -إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية -إقرار رسمي-تصحيح محرر موثق -تحرير توكيل عام رسمي - توكيل رسمي شامل (بنوك – عام) -خدمة اكتب محررك -خدمة الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة من حيث عدد المنتظرين بالمكتب -الحجز أون لاين -انطلاق تطبيق أرغب في عمل توكيل على هواتف أندرويد وأبل وهواوي.