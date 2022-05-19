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التعليم: بدء الامتحانات العملية لشهادات الدبلومات الفنية السبت المقبل

الخميس، 19 مايو 2022 07:00 ص
التعليم: بدء الامتحانات العملية لشهادات الدبلومات الفنية السبت المقبل امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان والمعامل التى تعقد فيها الامتحانات إضافة إلى تطبيق كافة ضوابط سير الامتحانات والتصدى لأى محاولات غش أو القيام بأى أعمال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.

الجدير بالذكر أنه يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2022 حوالى 800 ألف طالب تقريبًا بكافة النوعيات (صناعى - زراعى - تجارى - فندقى - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان  المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالى (3100) لجنة امتحانية تقريبًا.

وبالنسبة للمدارس التي تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية، أوضحت الوزارة أنه سيتم تخريج هذا العام أولى دفعات طلاب المدارس التي تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2021/2022 والبالغ عددهم (23) ألف طالب وطالبة.


التربية والتعليم

امتحانات الدبلومات الفنية العملية

ضوابط امتحانات الدبلومات الفنية

اخبار مصر

امتحانات الدبلومات الفنية

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