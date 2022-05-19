التحقيقات: المتهمان بسرقة المواطنين بالإكراه فى الشروق لهما معلومات جنائية

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهمين بسرقة أحد المواطنين بالإكراه في القاهرة لهم معلومات جنائية سابقة، واعتادوا ارتكاب مثل تلك الجرائم.

كانت قوة أمنية تابعة لإدارة اثناء تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص وباستبيان الأمر تم التقابل مع (عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) مصاب بجروح سطحية بالجسم، وبسؤاله أقر بأنه أثناء سيره مستقلاً الدراجة النارية ملكه فوجئ بشخصين يستقلان سيارة نصف نقل قاما باستيقافه، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية محدثان إصابته المنوة عنها، واستوليا منه على (دراجته النارية - هاتفه المحمول - مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية) كرهاً عنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين - مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية)، وبحوزتهما (سيارة ملك أحدهما – سلاح أبيض "مطواة" – عصا خشبية "شومة" ) والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وكذا أمكن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.