البنتاجون: نتمنى مساهمة رئيسى أركان الجيشين الأمريكى والروسى فى حل أزمة أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أبدى قائد القيادة الأوروبية الأمريكية والقوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا، الجنرال تود دي وولترز أمله في أن تسهم المكالمة بين رئيسي الأركان الأمريكي والروسي، مارك ميلي وفاليري جيراسيموف، رئيس أركان الجيش الروسى في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف قائد القيادة الأوروبية الأمريكية والقوات المشتركة لحلف الناتو فى أوروبا: "أعتقد أننا نسعى جميعا إلى أن تصبح الدبلوماسية في المقام الأول".

وتابع قائد القيادة الأوروبية الأمريكية والقوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا: "بعد إجراء هذا الاتصال آمل أن نقترب نتيجة له خطوة واحد من التوصل إلى حل دبلوماسى".