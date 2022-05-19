البنتاجون: نبحث مع فنلندا والسويد في الضمانات الأمنية بشأن الانضمام للناتو

كتب أحمد عرفة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث مع فنلندا والسويد في الضمانات الأمنية بشأن انضمامهما للناتو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية،: نأمل ألا تقوم كوريا الشمالية بتجارب نووية خلال زيارة الرئيس الآسيوية.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض، مع رئيسة وزراء السويد ورئيس فنلندا، إن الولايات المتحدة تدعم انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو.

وأكد بايدن: "فنلندا والسويد حليفتان للولايات المتحدة ومن فبلنا للناتو ويلبيان متطلبات العضوية لذا لا يوجد سبب لرفض عضويتهم وبالنظر لتجربتهم الديمقراطية اعتقد انهما سيجعلان الناتو اكثر قوة".