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البنتاجون: سنزود أوكرانيا بـ18 مدفع "هاوتزر" ومركبات سحب و3 رادارات مضادة للصواريخ

الخميس، 19 مايو 2022 10:15 م
البنتاجون: سنزود أوكرانيا بـ18 مدفع "هاوتزر" ومركبات سحب و3 رادارات مضادة للصواريخ البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستزود أوكرانيا بـ18 مدفع "هاوتزر" ومركبات لسحبها و3 رادارات مضادة للصواريخ، كجزء من شحنات جديدة أذن بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: تستنفد الإمدادات البالغة 100 مليون دولار من الجيش الأمريكي، الحد الذي أقره الكونغرس بشأن المساعدات لأوكرانيا، لكن المشرعين وافقوا الخميس على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية إضافية بقيمة 40 مليار دولار، موضحا أن الحزمة ستشمل 18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم، و18 مركبة تكتيكية لسحبها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: ستنقل الولايات المتحدة أيضا 3 رادارات من طراز (AN/TPQ-36) مضادة للصواريخ إلى القوات الأوكرانية، وسنبدأ نقل هذه المعدات بسرعة كبيرة جدا.

 


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