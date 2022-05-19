الاتحاد الافريقى يطلق اسما جديدا على الجهاز المعنى بمكافحة الفساد

كتبت: إسراء أحمد فؤاد جابر

أعلن الاتحاد الأفريقى عن تغيير اسم (المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى المعنى بالفساد) إلى (المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد)؛ حيث جرى اعتماده من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات فى قمة الاتحاد الأفريقى خلال فبرايرالماضى.

وأوضح الاتحاد الأفريقى فى بيان اليوم الخميس، أن تغيير الاسم إلى (المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد) يتزامن مع توجيه الاتجاه الاستراتيجى للمجلس لتعزيز مكافحة الفساد فى القارة، وتركيز الجهود على تقوية الشراكات الاستراتيجية الرامية إلى مشاركة المجموعات الاقتصادية الإقليمية فى مكافحة الفساد.

وأكد الاتحاد أهمية دور المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد، فى مراجعة حالة مكافحة الفساد فى القارة من خلال مراجعة تقارير الدول الأعضاء وإجراء مداولات بشأن تعديلات اتفاقية الاتحاد الأفريقى للوقاية من الفساد ومكافحته، والنظر فى خارطة الطريق لتوعية ومراجعة بعثات الدول الأطراف المخطط لها لعام 2022.

ويعد المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد، جهازًا مستقلاً تم إنشاؤه داخل الاتحاد الأفريقى، دوره تعزيز وتشجيع اعتماد التدابير والإجراءات من قبل الدول الأطراف في اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، وكشف ومعاقبة واستئصال الفساد والجرائم ذات الصلة في أفريقيا.

وحتى مايو 2022، صادقت 47 دولة على اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع ومكافحة الفساد.