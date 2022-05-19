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ارتفاع غير مسبوق لأسعار الوقود فى لبنان.. اعرف التفاصيل

الخميس، 19 مايو 2022 01:36 م
ارتفاع غير مسبوق لأسعار الوقود فى لبنان.. اعرف التفاصيل
إيمان حنا

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ارتفعت أسعار الوقود فى لبنان بشكل غير مسبوق، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 17 ألف ليرة والمازوت 65 ألف ليرة والغاز 33 ألف ليرة. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

 

بلغ سعر البنزين 95 أوكتان 559000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 569000 ليرة، والمازوت 68000 ليرة، والغاز 408000 ليرة.

 
ومن جهة أخرى، استمر سعر صرف الدولار فى الارتفاع أمام الليرة اللبنانية، حيث سجل متوسط السعر في تعاملات الأمس 23700 ليرة لكل دولار بزيادة 200 ليرة عن متوسط سعر الثلاثاء، فيما اقترب سعر الصرف في السوق من حاجز الـ 31 ألف ليرة للدولار الواحد وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يناير الماضي.
 

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اسعار الوقود بلبنان

ارتفاع اسعار الوقود فى لبنان


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