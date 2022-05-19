إيطاليا تعتقل عصابة مخدرات منهم نيجيرى ابتلع 92 كيس كوكايين

فاطمة شوقى

ألقت قوات الشرطة المالية الإيطالية في مطار فاريزي ، فى مقاطعة لومبارديا ، شمال إيطاليا ، القبض على عصاة تهريب مخدرات ، وقبضت على شخصين واوقفت اثنين آخرين في عملية أمنية ضد شبكة تهريب مخدرات دولية من إفريقيا إلى أوروبا.

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية عن مصادر أمنية القول، إلى أن مسئولي الأمن في مطار ميلانو ـ مالبينسا ألقوا القبض على نيجيري، كان قد ابتلع 1.5 كيلوجرام من الكوكايين مقسمة إلى 92 كيس صغير، كما أن التحقيقات أتاحت القبض على امرأة نيجيرية مقيمة في تورينو، فوجئت بحمل 530 جم من الكوكايين".

وأضافت المصادر" أنه تم تحديد منظمي حركة المرور، وهما مواطنان نيجيريان مقيمان في تورينو، حيث تم إيقافهما في بلدة إمبيريا (مقاطعة ليجوريا ـ شمال)، عندما كانا على وشك الفرار من إيطاليا".

وأشارت إلى أن تحقيقات الشرطة الاقتصادية والمالية ، المدعومة بتحليل التحويلات المالية ، ودراسة السجلات الهاتفية ، وأيضا مع استخدام كلاب المخدرات ، أدت إلى اكتشاف المنهجيات المختلفة التي تنفذها المنظمة الإجرامية ، والعثور على المخدرات.

يستمر تهريب معظم الكوكايين المتوفر في أوروبا عبر أكبر موانئ الاتحاد الأوروبي للحاويات في بلجيكا (أنتويرب) وهولندا (روتردام) وإسبانيا (فالنسيا والجيسيراس)، بالإضافة إلى هامبورج (ألمانيا) ، كما أصبحت موانئ فرنسا (لوهافر ودنكيرك ومرسيليا) ورومانيا (كونستانتا) وإيطاليا (جويا تاورو) ، على سبيل المثال ، نقاط دخول للكوكايين إلى أوروبا.