إصابة 5 من أسرة واحدة فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة في قرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، إثر نشوب مشاجرة فيما بينهم اليوم الخميس، استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وذلك لوجود خلافات سابقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والنارية ووقوع مصابين بين أشخاص من أسرة واحدة، تم نقلهم بواسطة عدد من سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزى.

وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث مركز بلقاس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: "حسن.أ" بجرح قطعي في الرأس وكسر في الذراع، ويحتاج لعملية التئام العظام وزرع مسامير طبية، و"م.أ"، بجرح قطعي في الرأس ويحتاج إلى 17 غرزة طبية، بالإضافة إلى وجود كسر في الذراع، ويحتاج لعملية زرع مسامير طبية، و"ع. أ. م."مصابا بجرح قطعي في الرأس وقطع في أصبع اليد اليسري، و"س. ع. م." مصابة بجرح قطعي في الوجه، و"أ م." مصابة بكدمات في الجسم والوجه.

وتبين من التحريات أن سبب المشاجرة يرجع إلى خلافات سابقة فيما بينهم، وتجددت الاشتباكات اليوم الخميس، وبمواجهتهم في محضر التحقيقات، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 6384 لسنة 2022، جنح مركز بلقاس، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.