أوكرانيا: روسيا فقدت حوالى 28 ألفا و500 جندى منذ بدء العملية العسكرية

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، مقتل حوالى 28 ألفا و500 جندى روسى منذ بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى.
وأوضحت هيئة الأركان، في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية اليوم الخميس، أنه "في الفترة ما بين 24 فبراير و19 مايو خسرت روسيا 1254 دبابة و3063 مركبة مصفحة و595 منظومة مدفعية و199 صاروخ إطلاق متعدد و93 نظام حربي مضاد للطائرات و203 طائرات و167 مروحية و2157 مركبة آلية وناقلة وقود و13 سفينة وزورق و455 طائرة بدون طيار، فضلا عن 43 قطعة وحدات خاصة و103 صواريخ كروز".
وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن أوكرانيا ستحصل على 215 مليون دولار من المساعدات الغذائية الطارئة، مع توقع المزيد من المساعدات فى المستقبل.
وأشار بلينكن، خلال اجتماع للأمم المتحدة حول الأمن الغذائي العالمي، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الخميس، إلى وجود "أكبر أزمة أمن غذائي عالمية في عصرنا" ناجمة عن عوامل مثل الوباء والمناخ، مضيفا أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تفاقم المشكلة.
وأوضح بلينكن "اليوم، نظرا للأزمة الملحة، نعلن عن 215 مليون دولار أخرى كمساعدات غذائية طارئة جديدة".
وأضاف: "نتوقع أن يوافق الكونجرس في القريب العاجل على ما يقرب من 5.5 مليار دولار كتمويل إضافي للمساعدات الإنسانية والأمن الغذائي".
وذكرت الصحيفة، أن الـ5 مليارات دولار المخصصة للمساعدات الغذائية لأوكرانيا تأتي من مشروع قانون المساعدات الأوكرانية الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار وأقره مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي.
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