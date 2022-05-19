أوبرا الإسكندرية تحيى اليوم حفل ذكرى الفنانة الكبيرة وردة

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفلًا فنيًا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار على مسرح دار أوبرا الاسكندرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى وفاة الفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أعمال الفنانة الراحلة، حيث يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى حكاية حب أداء الفرقة الموسيقية، لولا الملامة، أداء الفنانة سلمي سيف النصر، على عيني أداء الفنانة دعاء رجب.. وحشتوني، العيون السود، حنين، لعبة الأيام أداء الفنانة مروة حمدي، وبالفاصل الثاني يشارك صوليست الكمان الدكتور إيهاب عبد الحميد بمقطوعة "بتونس بيك" ثم تشدو الفنانة مروة ناجي بروائع الأغنيات في يوم وليلة.. أكدب عليك.. ليالينا.. أسمعوني.. حكايتي مع الزمان.. الربابة.

الجدير بالذكر أن ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى العربية ‏بدأ تأسيسها في يونيو 2004، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق والمونولوجات بمشاركة أبرع الموسيقيين وأندى الأصوات، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف.