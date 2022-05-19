اليوم السابع
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الخميس، 19 مايو 2022 06:02 م
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أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط 3 متهمين تنمروا على شاب من ذوى الهمم بطوخ

الخميس، 19 مايو 2022 05:47 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط 3 متهمين تنمروا على شاب من ذوى الهمم بطوخ حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط متهمين قاموا بتصوير شاب من ذوي الهمم وهم يتنمرون عليه، حيث قاموا بالاعتداء عليه وتقييده وخدش حيائه، ونشروا الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بإحدى قرى مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من والدة المجني عليه بتعرض نجلها شاب من ذوي الهمم للتنمر من قبل 3 أشخاص صوروا أنفسهم وهم يتنمرون عليه، والاعتداء عليه وتقيده وخدش حيائه ثم نشروا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين نشروا الفيديوهات من خلال جزأين الأول والثاني وكتبوا انتظروا الجزء الثالث، وذلك بإحدى قرى مركز ومدينة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة بالعرض على النيابة أمرت بضبط وإحضار المتهمين.


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