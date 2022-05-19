أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 19-5-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وربح رأس المال السوقي 422 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 691.246 مليار جنيه.

البورصة تربح 422 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وربح رأس المال السوقي 422 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 691.246 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 295.9 مليون ورقة مالية بقيمة 693.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.7 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.33%، والعرب على 8.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 16.9 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 16.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 95 ألف جنيه، 746 ألف جنيه، 34.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 10549 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 12980 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4257 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2768 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3636 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.40%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.439 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.28%.

- البنك التجاري الدولي (مصر) بسعر إغلاق 42.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.91%.

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 77.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.89%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 24.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.87%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 21 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.69%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.489 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.49%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 8.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.088 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.30%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 3.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.29%.