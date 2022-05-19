أستراليا تحذر من موجة "تسونامى" عقب تعرضها لزلزال بقوة 7 ريختر

كتبت: نهال أبو السعود

أصدرت السلطات الأسترالية تحذيرا من أمواج مد عاتية (تسونامي) لجزيرة ماكواري مساء الخميس بعد وقت قصير من وقوع زلزال بقوة 6.9 درجة بالقرب من أستراليا، وفقا للاندبندنت.

سجل المكتب الأسترالي للأرصاد الجوية (ABM) لأول مرة هزة بقوة 7.4 على مقياس ريختر قبالة ساحل المحيط الهادئ في حوالي الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، وكانت أستراليا في حالة "مراقبة تسونامي" لمدة ساعة تقريبًا قبل أن تخفض ABM مستوى التهديد.

سجلت الخدمة الجيولوجية الأمريكية (USGS) أيضًا الزلزال الذي يزيد عن 7 درجات، ولكن تم تعديل القراءة عند المراجعة، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات وضرب حوالي 40 كيلومترًا من ساحل جزيرة ماكواري.

تقع جزيرة ماكواري على بعد 1000 ميل جنوب شرق تسمانيا وهي موطن لمحطة أبحاث تم إنشاؤها في الأربعينيات كنقطة منتصف الطريق لوصلة لاسلكية بين أستراليا والقارة القطبية الجنوبية

تشتهر المنطقة الصغيرة، التي يبلغ طولها 21 ميلاً وعرضها 3 أميال ، بالحياة البرية مثل طيور البطريق والطيور البحرية، وتم تعيينها محمية للحياة البرية في عام 1933 ومنحت وضع اليونسكو للتراث العالمي في عام 1997.

ليس من غير المألوف حدوث زلازل في منطقة ماكواري التي يعيش بها ما بين 14 و40 شخص ، وقد تعرضت جزيرة ماكواري لهزات شديدة في الماضي.

في عام 2004 ، ضرب زلزال بقوة 8.1 درجة قبالة الساحل وشعر به الناس في مناطق بعيدة مثل تسمانيا، كان أقوى زلزال في المنطقة منذ الزلزال الذي بلغت قوته 8.2 درجة عام 1989.