"FDA" توافق على الجرعة المعززة للقاح كورونا للأطفال من سن 5 لـ 11عاما

كتبت أمل علام

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA "، على الجرعة المعززة من لقاح كورونا للأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا، على الرغم من المخاطر المحدودة التى يواجهها الأطفال من الفيروس، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة: وافق مسؤولو هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA على جرعة معززة من لقاح كورونا من شركة فايزر، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، مؤكدين، إن الهدف هو ضمان حصول الأطفال على "الحماية المستمرة ضد كورونا"، حيث يجب إعطاء الجرعة الثالثة بعد 5 أشهر من الجرعة الثانية للقاح.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تأتى التوصية على الرغم من أن العديد من الخبراء أثاروا مخاوف بشأن لقاح كورونا الأطفال قائلين إنهم معرضون لخطر منخفض للإصابة بمرض شديد من كورونا.

وقالت الصحيفة: أعطى المسؤولون الضوء الأخضر للجرعات الإضافية للفئة العمرية من 5 أشهر بعد الجرعات الأولى - أول دفعة للأطفال حتى سن الخامسة - قائلين إنها توفر "حماية مستمرة" وأن الفوائد "تفوق" المخاطر.

تشير التقديرات الرسمية أيضًا إلى أن ثلاثة أرباع الأطفال أصيبوا بالفعل بالفيروس حتى الآن، مما يعني أنه قد يكون لديهم شكل من أشكال المناعة الطبيعية.

وقالت الصحيفة، إن لقاح فايزر هو أول لقاح يتم الموافقة عليه كلقاح معزز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، إنه متاح بالفعل كجرعتين لكل شخص يزيد عمره عن 5 سنوات.

أكد الدكتور روبرت كاليف، مفوض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، عن الموافقة: تسمح الهيئة الأمريكية باستخدام جرعة معززة واحدة من لقاح فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا لتوفير حماية مستمرة ضد كورونا، موضحا، إنه لا يزال التطعيم هو الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من كورونا وعواقبه الوخيمة، وهو آمن، إذا كان طفلك مؤهلاً للحصول على لقاح فايزر لفيروس كورونا ولم يتلق بعد سلسلته الأولية، فإن تطعيمه يمكن أن يساعد في حمايته من العواقب الوخيمة المحتملة التي يمكن أن تحدث، مثل دخول المستشفى والموت.

قال الدكتور بيتر ماركس، مدير هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية المسؤول عن الموافقة على اللقاح،" تشير البيانات الناشئة إلى أن فعالية اللقاح ضد كورونا تتضاءل بعد الجرعة الثانية من اللقاح في جميع السكان المصرح لهم.

حددت الهيئة الأمريكية (FDA) أن الفوائد المعروفة والمحتملة لجرعة معززة واحدة من لقاح فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا بعد 5 أشهر على الأقل من إكمال السلسلة الأولية تفوق مخاطرها المعروفة والمحتملة، يمكن أن تساعد جرعة معززة في توفير حماية مستمرة ضد كورونا في هذه الفئة العمرية وكبار السن.