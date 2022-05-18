298 طالبا بجامعة القناة يؤدون امتحانات الدراسات العليا بدءا من 21 مايو

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بدء الاستعدادات داخل كليات جامعة قناة السويس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس أن كلية التجارة كبرى كليات الجامعة من حيث الأعداد الطلابية تستعد لاستقبال 8935 طالبا وطالبة منهم 6985 طالبا بشعبة الدراسة باللغة العربية و1950 طالبا بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية.

جاء ذلك أثناء اجتماع رئيس الجامعة والمشرف العام على كلية التجارة، اليوم الأربعاء، بحضور وكلاء ورؤساء الأقسام ومنسقى البرامج المهنية والمتميزة وأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بمقر قاعة مجلس الكلية.

وباشر المجلس أعماله بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، كما حرص رئيس الجامعة على دعوة أعضاء المجلس بالوقوف دقيقة حدادا على روح الأستاذ الدكتور هانى السعيد عميد الكلية الذى وافته المنية الشهر الماضى.

وتابع مندور أن الامتحانات العملية ببرنامج BIS فى 21 مايو يليها امتحانات مقررات متطلب الجامعة والتخلفات فى 28 مايو وتنتهى جميع الامتحانات بالكلية 25 يونيو.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن 298 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدراسات العليا الأكاديمية بالكلية تبدأ من 21 مايو مؤكدًا انتهاء الامتحانات لطلاب البرامج المهنية أمس الثلاثاء، حيث أدى الامتحانات 615 طالبا وطالبة ما بين ماجستير مهنى "إدارة أعمال، ومحاسبة" ودكتوراه مهنية "إدارة أعمال، تمويل ومحاسبة، تسويق".

وأكمل الدكتور أشرف غالى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا أن عدد الطلاب فى الدبلومات بلغ 186 طالبا وطالبة بواقع 52 بالمحاسبة، 120 بإدارة الأعمال، 14 بالإدارة والحكم المحلى، أما عدد الطلاب بتمهيدى الماجستير بلغ 60 طالب وطالبة، 32 تمهيدى ماجستير محاسبة، 15 إدارة أعمال، 6 علوم سياسية، 7 اقتصاد، وبمرحلة الدكتوراه الأكاديمية فيؤدى الامتحانات 52 طالب وطالبة بواقع 14 طالبا وطالبة بقسم المحاسبة، 30 بقسم أدارة الأعمال، 4 قسم العلوم السياسية، 4 بقسم الاقتصاد .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لرئيس الجامعة أعداد الفرق تفصيلياً الفرقة الأولى 600 طالب انتظام و787 انتساب بإجمالى 1387 طالبا، الفرقة الثانية 1047 طالب انتظام و440 انتساب بإجمالى 1487 طالبا، الفرقة الثالثة 1320 طالب انتظام و 549 انتساب بإجمالى 1869 طالبا، الفرقة الرابعة 1722 طالب انتظام و520 انتساب بإجمالى 2242 طالبا.

كما قام الدكتور محمد أبو العلا بعرض أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات بالبرامج المميزة وهى 1255 طالبا بالنظام الفصلى و 690 طالبا بالبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة وهى برنامج BIS 300 طالب و برنامج FMI 114 طالب وبرنامج الساعات المعتمدة CH 276 طالبا.

وناقش رئيس الجامعة خلال اجتماعه استعدادات الكلية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى من تجهيز جداول الامتحانات وتوقيتها وأماكنها وضرورة الإعلان عنها بفترة كافية.