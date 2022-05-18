اليوم السابع
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وفد صربى رفيع المستوى يزور الأماكن السياحية والثقافية بجنوب سيناء.. صور

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:45 م
وفد صربى رفيع المستوى يزور الأماكن السياحية والثقافية بجنوب سيناء.. صور جانب من زيارة الوفد
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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وصل فى الساعات الاولى من صباح اليوم إلى مطار شرم الشيخ الدولى وفد من دولة صربيا ممثلا من عدد من الهيئات السياسية والدينية  والسياحية والإعلامية، وذلك فى زيارة إلى مدن جنوب سيناء (شرم الشيخ، دهب، وسانت كاترين).
 
وذلك ردا على الزيارة التى قام بها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى شهر يوليو من العام الماضى إلى صربيا فى إطار جهوده لتدعيم أواصر الصداقة بين البلدين وفتح أسواق سياحية جديدة، وزيادة آفاق التعاون فى عدد من المجالات السياحية والثقافية والرياضة .
 
وأعدت المحافظة برنامجا سياحيا وثقافيا وترفيهيا للضيوف للتعرف على المقومات السياحية والثقافية والدينية بكافة المدن السياحية بالمحافظة من اجل تبادل وتنشيط السياحة بين البلدين، حيث استهل الضيوف برنامجهم اليوم بزيارة عرض الدولفين وكهف الملح بمدينة شرم الشيخ، وسعدوا به كثيرا واستمتعوا بكافة الفقرات الفنية وسط رعاية من القائمين على البرنامج من المحافظة.
 
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أعضاء الوفد
أعضاء الوفد

الوفد الصربى
الوفد الصربى

الوفد فى شرم الشيخ
الوفد فى شرم الشيخ

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

عرض الدولفين
عرض الدولفين

 


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