وزير خارجية باكستان: الحرب فى أوكرانيا فاقمت الأزمات بالعالم

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، إن الحرب في أوكرانيا فاقمت الأزمات في العالم في الفترة الراهنة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل أنشطتها العسكرية في بحر البلطيق، موضحا أن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وأضاف جو بايدن خلال كلمة له: نتطلع للعمل مع الكونجرس الأمريكي والحلفاء في الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة.

وتابح الرئيس الأمريكي: سنبقى يقظين مع السويد وفنلندا للرد على أي تهديد بسبب عضويتهما بالناتو، موضحا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.