وزير المالية اليمنى يوقع مع اليابان اتفاقيتين لتأجيل فوائد الديون

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بحث وزير المالية اليمني سالم بن بريك، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن كازوهيرو هيغاشي، أوجه تعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين في كافة المجالات.



وتم خلال اللقاء - وفقا لقناة اليمن الفضائية - توقيع اتفاقيتين لتأجيل فوائد الديون الخاصة باليمن، كما تم مناقشة استئناف دعم الحكومة اليابانية لليمن في مجالات بناء القدرات وتأهيل الكوادر بقطاع المالية العامة والجمارك والضرائب، وكذا تأهيل الكوادر الوطنية في عدد من المجالات.



وتطرق وزير المالية اليمني إلى مستجدات الأوضاع على صعيد الساحة الوطنية وجهود السلام بموجب المتغيرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، وتوجهات ورؤى الحكومة في المرحلة الراهنة لتحسين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع والخدمات.



وجدد التأكيد على ترحيب الحكومة بكافة جهود المانحين الدوليين من الأشقاء والأصدقاء من أجل دعم اليمن، مشيرا إلى حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات للمانحين واستيعاب الدعم واستغلاله بالشكل الأمثل للاستفادة منه في تحقيق التعافي وتعزيز الاستقرار والنهوض بالتنمية، مثمنا الدعم الياباني الذي يعد محل تقدير الحكومة والشعب في اليمن.



من جانبه ، أكد القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن كازوهيرو هيغاشي، حرص بلاده على استمرار دعم اليمن، وأهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين البلدين، مشيرا إلى الجهود المبذولة لإعادة تفعيل البرامج المشتركة بين الجانبين خصوصاً في مجال بناء القدرات غيرها من المجالات.