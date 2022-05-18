وزير البيئة العراقي: مواجهة تداعيات التغيرات المناخية على رأس أولوياتنا

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أكد وزير البيئة العراقي جاسم الفلاحي، أن مواجهة تداعيات التغيرات المناخية على رأس أولويات الحكومة، خاصة بعد تعرض البلاد الى موجات متتالية من العواصف الترابية.

وقال الفلاحي ـ في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية، إن قلة الغطاء النباتي والاعتداءات الجائرة على المساحات الخضراء هي أسباب تزيد من تأثير التغيرات المناخية، موضحا أن معظم العواصف الترابية التي ضربت البلاد مؤخرا هي عواصف إقليمية أي عابرة للحدود.

وأشار إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة بمنع تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية أو استثمارية يأتي لوقف تقليص المساحات الخضراء في البلاد، معتبرا أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في التوجه الحكومي لمنع الاعتداءات الجائرة على الأراضي الزراعية.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت ارتفاعا في عدد حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية التي ضربت عددا من المحافظات إلى 4 آلاف شخص، حيث تشهد أغلب المحافظات العراقية عاصفة ترابية شديدة أدت إلى انعدام الرؤية.. فيما قررت عدد من المحافظات تعطيل العمل فيها.