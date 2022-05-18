وزيرة الخارجية الألمانية: روسيا تستخدم الحصار على صادرات الحبوب من أوكرانيا كسلاح

كتب أحمد عرفة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن روسيا تستخدم الحصار على صادرات الحبوب من أوكرانيا كسلاح، موضحة أن روسيا بدأت حرب حبوب تسببت في أزمة غذاء عالمية، وفقا لروسيا اليوم.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل أنشطتها العسكرية في بحر البلطيق، موضحا أن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص في أوروبا وأميركا الشمالية.

وأضاف جو بايدن خلال كلمة له: نتطلع للعمل مع الكونجرس الأمريكي والحلفاء في الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة.

وتابح الرئيس الأمريكي: سنبقى يقظين مع السويد وفنلندا للرد على أي تهديد بسبب عضويتهما بالناتو، موضحا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.