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أكرم القصاص
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وزارة العمل التشيكية: أكثر من 50 ألف لاجئ من أوكرانيا بدأوا العمل بالبلاد

الأربعاء، 18 مايو 2022 10:46 ص
وزارة العمل التشيكية: أكثر من 50 ألف لاجئ من أوكرانيا بدأوا العمل بالبلاد لاجئين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في التشيك أن أكثر من 50 ألف لاجئ من أوكرانيا قد بدأوا بالفعل العمل في جمهورية التشيك.

 

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن "التأشيرات الإنسانية التي يحصل عليها اللاجئون لمدة عام تضمن لهم نفس الوضع في سوق العمل مثل المواطنين التشيك أو المقيمين الدائمين"، مشيرا إلى أنه "بحسب ما ورد فقد شغل معظمهم مناصب شاغرة لفترات طويلة".

 

وأضاف الراديو أنه وفقا لبيانات وزارة الداخلية فقد تم حتى الآن منح حوالي 345 ألفا و200 لاجئ تأشيرات خاصة في جمهورية التشيك.

 


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