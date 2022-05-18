نقابة العلوم الصحية تعلن أسماء 237 فائزا فى الانتخابات بالمحافظات

أعلنت اللجان العامة لانتخابات النقابات بالمحافظات، نتائج الفرز فى انتخابات النقابة الفرعية للعلوم الصحية، وأسماء الفائزين، وذلك فى الانتخابات التى أجريت الإثنين 16 مايو الجارى.

وقال أحمد الدبيكى، نقيب العلوم الصحية، فى بيان، إن الانتخابات أجريت بشكل ديمقراطي، واتسمت بالنزاهة والشفافية، وبإشراف قضائى كامل، حيث ترأس كل لجنة قاضى بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة.

وكان الماراثون الانتخابي، لكافة النقابات الفرعية التابعة للعلوم الصحية بالمحافظات، قد انطلق يوم الأحد 8 مايو على مقاعد رؤساء اللجان النقابية والبالغ عددهم 23 رئيس لجنة، وأعضاء مجالس إداراتها بإجمالى 237 فائزا، بينهم 24 رئيس لجنة، و213 عضوا.

وبيان الفائزين بالمحافظات كالآتي:

القاهرة:-

محمد عبدالرحمن على عبدالعال رئيساً

والأعضاء

الحسيب أحمد محمد

إيهاب محمد شاكر الحسينى

محمد السيد عبدالرازق

محمد جلال إبراهيم

محمد كرم عبدالحميد

مرفت مصطفى محمود

نادية محمد عبدالبصير

هشام عبدالفتاح عبدالمؤمن السيد

الجيزة:-

مجدى السيد عبدالرحمن محرم رئيساً

والأعضاء

أشرف رمضان عبدالعليم صالح

أمل أحمد إبراهيم السيد

سماح عبده على عبداللاه

طارق هلال محمد علي

كمال ممدوح كمال الدين عباس

منى خليل محمد علي

نجوى إبراهيم دياب إبراهيم

نزيه عبدالحميد خليل عثمان

هانى رمضان خلف محمود

هبة عبدالعزيز محمود السيد

الإسماعيلية:-

عادل السيد محمد السيد رئيسا

الأعضاء:

أحمد إبراهيم إبراهيم اسماعيل

أحمد محمد نجم محمد

أحمد محمود محمد عبدالعزيز

الحسن محمد عبدالعال محمد

أسامة حلمى محمد خالد

إيهاب رزق عبد الملاك

أبو القاسم أحمد إبراهيم

أسماء عمران همام محمد

محمد إبراهيم عبداللطيف

وليد فوزى خليل

شمال سيناء:-

عصام عبدالكريم محمود إبراهيم رئيساً

والأعضاء

ياسر عبدالسلام عقل عبدالرحيم

عدلى عبدالهادى عيد الأهتم

ياسر محمد رمضان رمضان

سماح سعد جبريل اسماعيل

محمد سعد عبدالوهاب بشر

محمود أحمد حسنى العدوي

محمد خالد فهمى علي

أمانى صالح محمد محمود

أحمد ربيع عبدالتواب سليم

الإسكندرية:-

محمد السيد يحى رئيساً

والأعضاء

أحلام محمد السيد موسي

أحمد منصور قطب منصور

راندا عبدالعليم عبدالمجيد

طارق فاروق مصطفى مصطفي

عبدالسميع صلاح محمد أحمد

محمد أحمد حسين عبدالعزيز

منى على أحمد هاشم

نجوى فرغلى بدوى إبراهيم

وائل محمد فريد عبدالله

البحيرة:-

أحمد جمعه سالم مدكور رئيسا

والأعضاء

أحمد رمضان سعيد إبراهيم

أحمد كمال مصطفى مشالي

رمضان جمال عناني

صلاح أبو اليزيد محمد مصطفي

عبدالحميد محمد أحمد أبوحلاوة

فاطمة عبدالمقصود محمد عبدالمقصود

كوثر حامد عبدالهادي

محمد السيد عبدالفتاح حماد

محمد حسن محمود حامد

الشرقية

على إسماعيل عبدالحميد رئيسا

والأعضاء

نجاة محمد باز

أحمد محمد أمين

السيد معروف سلامة

أحمد سليمان محمد

أحمد محمد محمد سيدأحمد

أيمن السيد شحاتة

مواهب أيوب إسرائيل

عبدالله فوزى عبدالله عاشور

عمرو أحمد إبراهيم

محمود إبراهيم محمد إبراهيم

تامر عادل مصطفى

جمال عبدالله ذكري

الدقهلية:-

مودى مجدى صادق إسكندر رئيساً

والأعضاء

إبراهيم عبدالحفيظ عيد حسن

سامح صبرى عبدالجواد العشري

سمير مصطفى السيد حسن

صفية عثمان عبدالهادى الجندي

طارق شوى صالح إبراهيم

طارق محمد نصر محمد

عبدالبارى أحمد عبدالبارى السواح

عبدالعزيز طه عبدالعزيز السيد

عماد محمد لطفى محمد الشايب

ماهر المتولى كامل محمد

نسرين رجب متولى فياض

نعيم تادرس منصور إبراهيم

الفيوم:-

أحمد رجب عبدالعزيز عوض رئيساً

والأعضاء

محمد بركات عبدالفتاح

أحمد محمد محمود جودة

شعبان عبدالرحيم عبدالتواب سليمان

حجاج عبدالحميد عبدالبارى عبدالمولي

أسامة عبدالعليم السيد سليمان

أسوان:-

محمود عبدالمنعم عبدالمعطى رئيساً

والأعضاء

سماح حسانى حسن جاد

مصطفى أحمد محمد صديق

شريف محمدين أحمد محمد

أحمد عبدالمنعم محمد علي

محمد صلاح سعيد أحمد

محمود كمال محمد عبدالدايم

سحر عابدين على محمد

عبدالمنعم حسن محمود محمد

أحمد عادل حسين عرابي

محمود عبدالعزيز حسان أحمد

الأقصر:-

عصمت محمد عبدالرحمن محمود رئيساً

والأعضاء

أحمد مكى محمود محمد

حامد محمد حسانين بلاش

عبدالفتاح نصر عبدالفتاح محمود

على أحمد على فرغلي

محمد فهمى جابر علي

مروة فهمى حسن أحمد

قنا:

عادل محمد سيد عقل رئيساً

والأعضاء

هبة فؤاد بكرى عابدين

هيام بركات محمود أحمد

حسن عبدالصبور محمد محمود

محمود صبحى عبدالرحمن عبيد

رانيا عبدالكريم محمد عبداللطيف

محمد سرى تقى أمين هوي

سوهاج

علاء الدين الشيمى عبدالله الشيمى رئيساً

والأعضاء

إبراهيم محمد على عيسي

أحمد عبدالأخر حمدون موسي

أحمد ناصر عبدالفتاح عبدالعال

حسن محمود أحمد شيبه الحمد

عبدالنور نظير ونس عبدالنور

على السيد محمدين محمد

عنتر السيد محمدين محمد

عنتر السيد عبدالرؤوف عبدالمنطلب

أسيوط:-

أحمد سيد حسن بدوى رئيساً

والأعضاء

أحمد حسن أحمد محمد

حمدى محمد حسين هريدي

صباح محمد أحمد محمد

صبرى أبوعلم علم الدين

عادل متولى محمود متولي

عبدالحميد يوسف محمود إبراهيم

على أحمد فوزى محمود

عمرو أبوبكر زكى أحمد

محمد عبدالحكيم قاسم سالمان

مصطفى يونس عليان علي

القليوبية:-

حسنى أحمد أحمد السيد رئيساً

والأعضاء

أحمد عبدالله صابر السيد

أحمد محمود منصور عبدالوهاب

السيد وهبه عبدالقادر عبدالمطلب

رضا محمد محمد عثمان

محمد صابر على عطية

محمد عبدالبر عبدالسلام محمد

محمد محمود أحمدى إبراهيم

هانى صبرى عبدالعاطى السيد

بنى سويف :-

هشام جابر محمد حسين رئيساً

والأعضاء

أشرف شعبان رمضان حسين

أشرف كمال عبدالعظيم توفيق

أحمد محمد عبدالعظيم توفيق

رضوان عبدالله سيد محمد

محمد سمرى خليل عبدالحليم

هالة محمد أحمد أبوالقاسم

كفر الشيخ:-

أحمد جلال عبدالرحمن أحمد رئيساً

والأعضاء

فتحية السيد محمد أبوالعلا

عتاب عبدالحميد الشرقاوي

أيمن على محمد عطوة الفقي

محمود محمد المغازي

حسام فايز حسنين

محمد إبراهيم السيد سمرة

رامى سمير السيد أحمد فايد

محمد سمير السيد أحمد

نجاح عبدالحميد على بسيوني

وليد عبدالرؤوف عوض الله مرسي

المنوفية:-

وجيه محمد عبدالحميد شتا رئيساً

والأعضاء

أحمد حمدى أبوالحديد عبدالمجيد

أسامة زيد عبدالعزيز مصطفي

أشرف شعبان محمد أبوداعس

عبدالعظيم شكرى عبدالعظيم

محمد السيد سعد عبدربه

محمد فتحى محمد السخاوي

هانى عبدالحفيظ عبدالمجيد عمر

وائل محمد عبدالرحمن علام

جنوب سيناء:

مصطفى خليل عبداللطيف أحمد رئيساً

والأعضاء

أحمد فتحى محمد عبدالعاطى سالم

أحمد إسماعيل محمد إسماعيل

إبراهيم أبوهاشم محمد إبراهيم

شريف على إبراهيم السيد حسن

فايزة كامل بدوى حسين

محمد سعد عليوه السباعي

مدحت محمد عبدالسيد سالم

نادر جلال عبدالعزيز علي

هند عبدالمنعم نور محمد

الغربية:-

حسن سيد حسن أبوالنجا رئيساً

والأعضاء

إيمان المهدى عبدالعال الصياد

أيمن عبداللطيف عبدالحميد الغول

حسام عبدالعزيز محمد العقدة

خالد عبدالنبى حسن شاهين

خالد محمد محمد البناوي

سميرة عبدالله إسماعيل محمد

محمود فتحى محمد عامر

مصطفى عبدالفتاح بدر برهام

ياسر السعيد محمود عجور

دمياط:-

حسام رمضان السيد رمضان رئيساً

والأعضاء

السيد السيد على مجاهد

إكرامى شعبان حسن حسن

أحمد محمد عبده محمد

أحمد سمير فوزى محمد زنقل

سامح محمد عبدالسميع زيدان

عامر سليمان عامر سليمان

عطية رزق إبراهيم رزق

عمرو الشحات درغام المرشدي

ميادة محمد عبدالمعطى محمد

مرسى مطروح:-

إبراهيم نجاتى أحمد نجاتى رئيساً

والأعضاء

خميس محمد أحمد عرب

ربيع على عيسى قويه

رضا رجب السيد البلكيمي

سامح إبراهيم السيد علي

شعبان محمود عبدالمولى سليمان

عصام شحاتة محمد عطية

محمد عيسى محمد عبدالرحمن

هيام منشاوى عبدالحفيظ منشاوي

وليد مبروك محمد عبدالجواد

السويس

أشرف إبراهيم الطنطاوى رئيساً

والأعضاء

أحمد مرسى محمد موسي

إيهاب عز سيد أحمد

حسين محمد شعبان

عبدالحى على إسماعيل محمد

علاء أحمد أمين مكاوي

محمد نصر الدين عبدالراضي

هبة عبدالحميد عبدالغفار

ياسر محمد محمود محمد