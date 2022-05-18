موسكو تفرض على الأراضى المسيطر عليها فى أوكرانيا التداول بالروبل الروسى

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الروسية، أنها قررت ربط "الأراضي التى حررتها في أوكرانيا بحيث تكون تابعة لروسيا وتفرض عليها تداول الروبل فيها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنه ليس هناك أي تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو تؤكد أن كييف لا ترغب تماما في مواصلة هذه العملية التفاوضية.

وردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان يمكن استئناف المفاوضات بعد الاستسلام الكامل لجميع الأفراد العسكريين الأوكرانيين الموجودين في أراضي مصنع "آزوفستال"، قال بيسكوف اليوم الأربعاء "من غير المرجح أن تكون هذه العمليات مترابطة، والمفاوضات لا تمضي قدما".

وأضاف بيسكوف: "نحن نعلن عن الافتقار التام إلى الرغبة من جانب المفاوضين الأوكرانيين في مواصلة هذه العملية التفاوضية".