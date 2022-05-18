مواطنون يتهمون سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بحجة توظيفها في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

اتهم عددا من المواطنين في محافظة بني سويف، سيدة بالنصب عليهم، وسلب أموالهم بحجة توظيفها في تجارة الأدوية.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا بتقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد ربة منزل، يتهمونها بالنصب عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة توظيفها.

وقال ا ش ع، مهندس، إنه وزوجته حرارا محضرا يتهم ربة منزل بالنصب على زوجته، وتحصيلها من زوجته، وآخرين 205 ألف جنيها، بحجة توظيفها في تجارة الأدوية، مشيرًا إلي أن المتهمة حاصلة علي ثانوية عامة، وكانت تنتحل صفة صيدلانية.

وأضاف، إن الذين تقدموا لتحرير محاضر تبديد ضد المتهمه تجاوز عددهم حتي الآن الـ 8 محاضر، بإجمالي مبالغ حوالي 3 مليون جنيهًا، موضحًا أنه حصل علي بعض أرقام هذه المحاضر من محرريها، وهي، 2218 إداري، 2234 إداري، 7262 جنح، 2533 إداري.