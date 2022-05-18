مستشار الصحة العالمية: التهاب الكبد الغامض لم ينتشر ليصل إلى مرحلة الوباء

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة منال حمدى السيد استشارى منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية رئيس قسم طب الأطفال بطب عين شمس، ان التهاب الكبد الغامض لم ينتشر ليصل لمرحلة الوباء، موضحة، أنه تم الانتهاء من الخطة الإرشادية الخاصة بفيروس سي في الأطفال وسيتم نشرها في مؤتمر الجمعية الأوروبية لدراسة الجديد في أمراض الكبد نهاية الشهر المقبل، والذى سيعقد فى لندن، والتي وضعها مجموعة من الاستشاريين الخاصين بالأطفال.

وقالت، فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع" ، خلال المؤتمر الـ 12للجمعية الدولية لطب المناطق الحارة فى الأطفال، إن معظم الحالات التي تم الإبلاغ عنها والخاصة بالتهاب الكبد الغامض ليست حالات جديدة، موضحة أن أمريكا بدأت تعلن عن حالاتها في أكتوبر الماضى، وهى لديها قاعدة بينات كبيرة تستطيع من خلالها رصد هذه الأعداد وجمع بيانات عنها، موضحة، أن الدول محدودة الدخل ليست لديها قاعدة بيانات مما يصعب رصد أعداد الإصابات.

وأضافت، أن التهاب الكبد الغامض لم ينتشر ليصل إلى مرحلة الوباء، وأن إنجلترا أكثر دولة استطاعت أن تربط بينه وبين الفيروس الغدى، ولكن ما زالت التحاليل غير مكتملة وما زال هناك عمل ولابد أن يكون لدينا قاعدة بيانات كاملة.

وقالت، انه حتى الآن لم نستطع أن نجزم أن التهاب الكبد ناتج عن فيروس، ولذلك أطلقنا عليه التهاب كبد غامض، ويمكن أن يكون نتيجة مرض مناعى، ولازلنا لا نعرف إذا كان فيروس أم أنه مرض مناعى، ولمعرفة ذلك لابد من المتابعة على فترات طويلة، وبدعم من منظمة الصحة العالمية.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين دوس مدير برنامج الصحة بهيئة اليونيسيف في مصر، إن اليونسيف يهتم بصحة الطفل بداية من من الجنين في رحم الأم خلال فترة الحمل، وحتى سن 18 عاما، ونتابع مع الأم منذ بداية الحمل والنمو الطبيعى للطفل حتى يصل إلى سن الــ 18 سنة، والتركيز كان من قبل منذ فترة الحمل ولكن توسعت اهتمامنا، وبدأنا نهتم بالصحة النفسية، وفترة الشباب والمراهقة ووصول الرعاية الأولية إلى التامين الصحى والتوعية بالمدارس، ومن خلال التلفزيون، حتى الوصول إلى الخدمات والرعاية الصحية والتغذية.