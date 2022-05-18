مستشار الأمن القومى الأمريكي: لن نقبل الاعتداء على السويد وفنلندا خلال عملية انضمامهما للناتو

كتب أحمد عرفة

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل الاعتداء على السويد وفنلندا خلال عملية انضمامهما للناتو.

وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى: واثقون من أن فنلندا والسويد سيعززان أمن الناتو، موضحا أن هناك إجماع من الفريق الأمني الأمريكي على دعم انضمام السويد وفنلندا للناتو.

وتابع مستشار الأمن القومى الأمريكي،: نتوقع تجارب صاروخية أو نووية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة العربية الشهر المقبل.

وقال مستشار الأمن القومى الأمريكي،: نتوقع إجراء كوريا الشمالية لتجارب صاروخية أو نووية خلال زيارة جو بايدن للمنطقة.