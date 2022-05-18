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مستشار الأمن القومى الأمريكي: لن نقبل الاعتداء على السويد وفنلندا خلال عملية انضمامهما للناتو

الأربعاء، 18 مايو 2022 08:58 م
مستشار الأمن القومى الأمريكي: لن نقبل الاعتداء على السويد وفنلندا خلال عملية انضمامهما للناتو سوليفان
كتب أحمد عرفة

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قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل الاعتداء على السويد وفنلندا خلال عملية انضمامهما للناتو.

وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى: واثقون من أن فنلندا والسويد سيعززان أمن الناتو، موضحا أن هناك إجماع من الفريق الأمني الأمريكي على دعم انضمام السويد وفنلندا للناتو.

وتابع مستشار الأمن القومى الأمريكي،: نتوقع تجارب صاروخية أو نووية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة العربية الشهر المقبل.

وقال مستشار الأمن القومى الأمريكي،: نتوقع إجراء كوريا الشمالية لتجارب صاروخية أو نووية خلال زيارة  جو بايدن للمنطقة.

 


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