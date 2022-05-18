مخزون خام النفط الاحتياطى فى أمريكا يهبط لأدنى مستوى له منذ 35 عاما

كتب أحمد عرفة

أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزون الخام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية يهبط لأدنى مستوى له منذ 1987، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، وجه الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، الشكر للاتحاد الأوروبى، على حزمة المساعدات الجديدة المقدمة لبلاده، والتى أعلنت عنها أوروسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قائلا: "سيساعد هذا الدعم فى كسب الحرب".



وقال زيلينسكى عبر تويتر: "ممتن لحزمة الدعم لأوكرانيا التي تم الإعلان عنها اليوم بواسطة أوروسولا فون دير لاين، برنامج جديد للمساعدات المالية الكلية بقيمة 9 مليارات يورو ومنصة التعافى، سيساعد هذا الدعم أوكرانيا كسب الحرب، والتغلب على عواقب عدوان روسيا وتسريع التحرك نحو عضوية الاتحاد الأوروبى".



وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن هناك تعاونا نموذجيا بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات على روسيا، فيما قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستحض الدول فى مجموعة السبع مثل اليابان وكندا على دعم أوكرانيا.