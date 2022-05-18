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محطة ناصر أحدث محطات المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.. صور

الأربعاء، 18 مايو 2022 03:00 ص
محطة ناصر أحدث محطات المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.. صور محطة ناصر
كتب سيد الخلفاوى

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يعرض "اليوم السابع" صورا محطة ناصر، أحدث محطات المترو المصرية المقرر تشغيلها خلال شهرين، ضمن الجزء الأول بالمرحلة الثالثة لمترو الخط الثالث، وتبدأ من العتبة حتى الكيت كات.
 
ومن المقرر أن تفتتح وزارة النقل 4 محطات مترو جديدة بالخط الثالث، منتصف يوليو المقبل، وهى محطات "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى، والكيت كات" وأكبر هذه المحطات هى محطة ناصر، وهى محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.  
 
وتمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل على 4 محطات نفقية "ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.
 
 
محطة ناصر (2)
محطة ناصر (2)

محطة ناصر (10)
محطة ناصر (10)

محطة ناصر (5)
محطة ناصر (5)

محطة ناصر (6)
محطة ناصر (6)

محطة ناصر (1)
محطة ناصر (1)

محطة ناصر (4)
محطة ناصر (4)

محطة ناصر (8)
محطة ناصر (8)

محطة ناصر (11)
محطة ناصر (11)

محطة ناصر (3)
محطة ناصر (3)

محطة ناصر (7)
محطة ناصر (7)

محطة ناصر (13)
محطة ناصر (13)

محطة ناصر (9)
محطة ناصر (9)
 

مترو الانفاق

المترو

محطات المترو

محطة الكيت كات

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