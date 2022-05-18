محافظ كفر الشيخ يهنئ أبناء المحافظة الحاصلين على ميداليات ببطولة إفريقيا للمصارعة

كفر الشيخ - محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، اللاعبين "عمر محمد حسين وزن 48 ك ابن مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لحصوله على الميدالية الذهبية ببطولة إفريقيا للمصارعة المقامة في المغرب في الفترة من 14 إلى 25 مايو الجاري، واللاعب احمد عبد الباري بكري، وزن 51 ك، لحصوله على الميدالية البرونزية، واللاعبان من مركز واعدين بيلا كفر الشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة زاخرة بالمواهب في كافة المجالات التعليمية والرياضية والثقافية والمخترعين، الذين حصلوا على العديد من الجوائز العالمية في المحافل الدولية الرياضية والعلمية، مشيراً إلى أن مثل هذه النماذج تعطي دافعا وأملا للشباب والفتيات في بث روح المشاركة و خوض مضمار المسابقات على المستوى المحلي والعالمي، لتحقيق ما حققوه سابقيهم من إنجازات وبطولات، فتحية شكر وتقدير للاعبين، مؤكداً أنه سيكرمهما عقب عودتهما من المغرب.