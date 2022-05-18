محافظ قنا يفاجئ محال الخضروات.. ويؤكد: إعلان الأسعار ضرورة وسنلاحق المخالف

قنا صابر سعيد

فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بجولة منطقة السوق الفوقاني بمدينة قنا، لمتابعة ضبط أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية ومدى التزام التجار والبائعين بعدم المغالاة في أسعار السلع المعروضة، رافقه محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية.



واستهل محافظ قنا جولته بتفقد محال بيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والبقوليات للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن الأسعار، وحماية للمواطنين من الغش التجاري وبيع السلع منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واستمع لعدد من المواطنين للاطمئنان على ضبط الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية لكافة الفئات ومدى رضائهم عن جودة السلع المعروضة.



وشدد محافظ قنا على الإعلان عن أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين وغير الملتزمين بالبيع بالأسعار الاسترشادية، خاصة أن الدولة تحرص على تأمين كميات إضافية من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية وطرحها في الأسواق أولاً بأول من أجل خفض الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن.







محافظ قنا يزور محلات الخضار والفاكهة (2)



محافظ قنا يزور محلات الخضار والفاكهة (3)



محافظ قنا يزور محلات الخضار والفاكهة (4)



محافظ قنا يزور محلات الخضار والفاكهة (5)



محافظ قنا يزور محلات الخضار والفاكهة (6)



محافظ قنا يزور محلات الخضار والفاكهة (7)



محافظ قنا يزور محلات الخضار والفاكهة (8)



محافظ قنا يزور محلات الخضار والفاكهة (9)



محافظ قنا يزور محلات الخضار والفاكهة (10)



محافظ قنا يزور محلات الخضار والفاكهة (11)



محافظ قنا يزور محلات الخضار والفاكهة (12)



محافظ قنا يزور محلات الخضار والفاكهة (13)



محافظ قنا يزور محلات الخضار والفاكهة (14)