محافظ المنيا يتفقد محطة معالجة الصرف بالصحراوى الغربى تمهيدا لتشغيلها رسميا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، محطة الرفع المساعد 2 ومحطة معالجة صرف صحى المنيا، الواقعة غرب مركز المنيا بالصحراوى الغربي، وذلك تمهيدا لبدء تشغيلها رسميا .

رافق المحافظ، الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس منتصر عبد الوهاب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.

استمع المحافظ إلى شرح عن المحطة وكيفية معالجة المياه بها، وأكد المحافظ أهمية معالجة مياه الصرف الصحى بما يحقق الحفاظ على البيئة، موضحًا أن مياه الشرب والصرف الصحى من المرافق والخدمات الأساسية التى تعد من أولى الاهتمامات، ولها مردود إيجابى على المواطن، وفى مقدمة مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة على أرض المحافظة.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ومدير الأملاك بالمحافظة، بعمل محضر انضمامى لتسليم المحطة لأحد المستثمرين لبدء التشغيل الرسمي.

وأوضح المهندس منتصر عبد الوهاب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أن المخطط العام لمحطة معالجة الصرف الصحى يتكون من محطة الرفع الرئيسية رقم "1" ومحطة الرفع المساعدة رقم "2"، وكذلك محطة معالجة الظهير الصحراوى الغربى بطاقة 90 ألف م3/يوم، وخط طرد بطول 22 كم.

وخلال جولته بمركز المنيا، تابع "القاضي"، أعمال ازدواج وتطوير الوصلة من الطريق الصحراوى الغربى حتى مدينة المنيا بطول 25 كم، وجارى تنفيذ المرحلة الأولى بطول 10 كم، وتنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما تفقد محافظ المنيا، أعمال تطوير وتجميل طريق مصر أسوان بدءا من من كوبرى المحطة وانتهاء بكوبرى الإخصاص وعمل سور خرسانى بامتداد الطريق، وذلك بحضور محمد بكر مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة، المهندس نيازى مصطفى مدير وحدة التطوير الحضرى، المهندس أحمد حسين ممثل مديرية الطرق.