محافظ المنوفية يلتقى الطفلة مريضة العظم الزجاجى ويقرر صرف مساعدة مالية

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الطفلة فاطمة مريضة العظم الزجاجى البالغة من العمر خمس سنوات وأسرتها، وذلك فور استغاثتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وعلى الفور قرر المحافظ صرف مساعدة مالية لمساعدة أسرتها فى تحمل نفقات علاجها وأعباء المعيشة الصعبة، جاء ذلك خلال لقائه اليومى بالمواطنين بمقر مكتبه بالديوان العام للتعرف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها .

كما وجه محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن من ذوى الهمم، وبحث مدى إمكانية تلبية طلبه بتوفير دراجة بخارية مخصصة لذوى الهمم لمساعدته على الحركة وذلك ضمن لقاءات رد الجميل .

وأحال المحافظ شكوى مواطن يستأجر مخبزا بلديا بقرية زوير بشبين الكوم من تعسف أحد مفتشى التموين ضده إلى مدير مديرية التموين لفحص شكواه واتخاذ اللازم حيالها، وطلب مواطنة مسنة بشبين الكوم بشأن توصيل المياه إلى منزلها ومراعاة حالتها المادية والصحية إلى رئيس حى غرب لإجراء المعاينة على الطبيعة وإمكانية إدخال مياه لها.

واستمع المحافظ إلى شكوى عدد من العاملين بمنظومة التخلص الآمن من النفايات بمديرية الشئون الصحية يتضررون من عدم صرف باقي مستحقاتهم المالية الى مدير المديرية المالية للمناقشة اليوم والعرض عليه، وطلب مواطن بناحية ميت شهالة بمركز الشهداء يلتمس استصدار الصلاحية لقطعة أرض مبانى يمتلكها داخل الحيز العمرانى بشارع قائم بالطبيعة 7أمتار إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء لدراسة الموضوع واتخاذ اللازم .

كما وجه المحافظ الادارة العامة للتخطيط العمرانى والادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة بالنزول فورا لفحص ومعاينة شكوى مواطن بمركز بركة السبع على الطبيعة يتضرر فيها من ادعاء جاره بوجود اشغالات "أشجار وسلم وغرفة صرف "في الشارع الفاصل بينهما وتعديل الشارع من 4 متر بالمخطط إلى 6 متر ، وبيان مدي صحة الادعاء لاتخاذ اللازم .

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية الدائم على التفاعل مع المواطنين عن قرب لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية .