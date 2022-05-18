ماذا يحدث في جسمك عند إضافة الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لطعامك؟

فاطمة ياسر

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تمد الجسم بالكثير والعديد من الفوائد الصحية، فعند اعتياد الجسم على تناولك لها فأنت تحصل على المزيد من الفوائد التي تحل على جسمك، وأبرزها الحد من الإصابة بالخرف والزهايمر، وأيضا تعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم، وتقلل فرص الإصابة بالتهابات والفيروسات.

ووفقا لما قام موقع " eatthis "، بنشره حول الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند اعتياده وتناوله للأطعمة الغنية بمضادات الاكسدة، نجد أنها تحافظ على القدرات العقلية وتعمل على تنشيط المخ، وتحد من التعرض لأي أمراض مرتبطة به.

وأقيمت دراسة حديثة شارك فيها 7283 شخصا يبلغون من العمر 45 عاما أو أكثر، وخضعوا لاختبارات لتحديد مستوى مضادات الأكسدة في أجسامهم وبعد 16 عاما وجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من مضادات الأكسدة أقل عرضة للإصابة بالخرف.

فأوضحت الدراسة أن مضادات الأكسدة لها دور كبير في حماية المخ من الإصابة بالإجهاد والتوتر الذي قد يتسبب في تلف الخلايا وتدهور الإدراك.

وحث التقرير على ضرورة إضافة بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضراوات، مثل اللفت والسبانخ، والبروكلي، والرمان، الفراولة، والتوت، والعنب والتين، فجميعها أطعمة مهمة وغنية بالعناصر الغذائية الرائعة الغنية بالعناصر المهمة للجسم، وتحميه من الإصابة بالأمراض.