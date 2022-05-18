لافروف لمدير "الصحة العالمية": "القرارات المسيسة" تهدد التعاون الدولي في مجال الصحة

كتب أحمد عرفة

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف هاتفيا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، عددا من الملفات الدولية المهمة منها مستجدات الوضع في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال سيرجى لافروف لمدير منظمة الصحة العالمية، إن القرارات المسيسة تهدد التعاون الدولي في مجال الصحة، محذرا من خطورة أي "قرارات مسيسة" على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن المكالمة التي جرت بين سيرجى لافروف والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، بمبادرة من موسكو تم التأكيد على دعم روسيا للدورالمركزي الذي تؤديه منظمة الصحة العالمية، واستعدادنا لمواصلة مشاركتنا النشطة في أنشطة المنظمة، والإسهام بشكل فعال في حل قضايا الصحة العالمية، خصوصا في ظل العمل الجاري حاليا على الإعداد الإضافي لنظام الإنذار والاستجابة للحالات الطارئة في مجال الرعاية الصحية.

ولفتت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن المكالمة تناولت المسائل المتعلقة بالتحضيرات للدورة الـ75 من جمعية الصحة العالمية، كما دعا سرجى لافروف لفت إلى إيلاء اهتمام خاص لضرورة تفادي أي قرارات مسيسة من شأنها أن تعرض للخطر التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية وتتسبب في اضطرابات ملموسة في التعاون الفعال بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن الطرفين خلال المكالمة أوليا اهتماما خاصا إلى النزاعات التي تؤثر سلبا على احتياجات المدنيين في قطاع الرعاية الصحية، خصوصا في إفريقيا والشرق الأوسط، كما تطرقا إلى مستجدات الوضع في أوكرانيا ودونباس، حيث قدم الجانب الروسي حقائق بشأن أسباب الأزمة الإنسانية التي اندلعت نتيجة للانقلاب غير الدستوري في عام 2014 والعدوان اللاحق من قبل نظام كييف على سكان دونباس وفرضه حصارا تاما على مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك.

ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن سيرجى لافروف أطلع مدير منظمة الصحة العالمية على الإجراءات التي تتخذ يوميا خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا بغية تخفيف معاناة المدنيين، داعيا المنظمة إلى التأثير على نظام كييف كي لا تحول دون تطبيق الإجراءات المقترحة في هذا الصدد.