قبل مباراة الأهلى والوداد.. تعرف على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة دخول المغرب

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قررت الحكومة المغربية، إلغاء إلزامية إجراء فحص اكتشاف أعراض فيروس كورونا (PCR) لدخول البلاد، وذلك قبل أقل من أسبوعين علي موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، والتي قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف ، إقامتها علي مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويرصد اليوم السابع قائمة الدول التي يعفي مواطنوها من تأشيرة الدخول إلى المغرب وهى الآتى:

الجزائر ، الكويت، ألمانيا، ليتوانيا، النمسا، ليختنشتاين،أستراليا، ليتوانيا، السعودية، لوكسمبورغ، الأرجنتين، مالي (Besoin d'une AEVM)، بلجيكاـ مالطا، بوركينافاسو، المكسيك، البحرين،النيجر، ماليزيا (إقامة محدودة في 90 يوما) النرويج، البرازيل ،نيوزلاندا، بلغاريا، عمان، ساحل العاج، البرتغال، كندا ، هولندا، الشيلي، الفلبيين، قبرص، البيرو ، كولومبيا ، بولونيا، الكونغو (برازافيل) (Besoin d'une AEVM) بورتوريكو، كوريا الجنوبية، قطر، كرواتيا، ماكاو (الجهة الإدارية)، الدانمارك، التشيك (جمهورية)، إسبانيا + أندور، رومانيا، إستونيا سان مارتان،الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الإمارات العربية المتحدة، السينغال، روسيا (فدرالية)، سنغافورة، فنلندا، سويسرا، فرنسا + موناكو، سلوفينيا، الغابون، سلوفاكيا بريطانيا العظمى ، السويد، اليونان، تونس، غينيا (كوناكري) (Besoin d'une AEVM)، تركيا، إيسلندا، إيطاليا، إيرلندا ،أندونيسيا اليابان، هونغ كونغ، المجر.

وبالنسبة للمصريين وجماهير الأهلى التى ستبادر بالسفر لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يقام علي مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، بين الأهلي والوداد، فإنه ينبغى التقدم بطلب الحصول على التأشيرة من خلال موقع وزارة الخارجية الذى يقدم على صفحاته نموذج تاشيرة المغرب .

وكان النادي الأهلي المصري لكرة القدم، قد وجه عدة مطالب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد تحديد موعد ومكان المباراة النهائية لـ دوري أبطال إفريقيا، منها تخصيص نسبة 50 % من الاستاد الذي ستقام عليه المباراة لجماهير النادي الأهلي لإرساء العدالة بين طرفي اللقاء. وأن النادي سوف يقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات، بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلي وجماهيره. وذلك وفقا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي إبلاغه بها من قبل "كاف" بشكل عاجل.