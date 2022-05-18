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فيديو جديد لحادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات بطريق المحور

الأربعاء، 18 مايو 2022 04:20 ص
فيديو جديد لحادث تصادم تريلا وأتوبيس و7 سيارات بطريق المحور من آثار حادث المحور
كتب عبد الرحمن سيد

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حصل اليوم السابع علي فيديو جديد يرصد حطام حادث تصادم تريلا وأتوبيس، و7 سيارات ملاكي أعلى المحور بالجيزة، وقام رجال المرور برفع الحطام بالكامل، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. 
 
 
 
 
وكانت كثافات مرورية ظهرت في حادث تصادم تريلا، وأتوبيس، و7 سيارات ملاكى أعلى المحور في الجيزة وانتقلت سيارات الاسعاف الي المكان تحسبا لسقوط مصابين ونقلهم الي المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وانتقل رجال المرور وبصحبتهم الأوناش لتسيير حركة السيارات.
 
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق المحور بمحافظة الجيزة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 

حادث مرورى

محور 26 يوليو

زحام السيارات

امن الجيزة

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