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طقس الخليج.. أتربة فى السعودية وحار فى الكويت والإمارات

الأربعاء، 18 مايو 2022 08:00 ص
طقس الخليج.. أتربة فى السعودية وحار فى الكويت والإمارات طقس الخليج
كتب أحمد علوى

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السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية ، أن يستمر تأثير العوالق الترابية والاتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية ، الرياض ونجران يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم . في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء حارا وصحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة غرباً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً .

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون شمالية غربية – جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، منوها إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:18 والثاني عند الساعة 02:17 والجزر الأول عند الساعة 08:47 الجزر الثاني عند 19:55 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48 والثاني عند الساعة 22:50 والجزر الأول عند الساعة 17:32 والثاني عند الساعة 05:35 .

 

الكويت :

وفى الكويت يكون الطقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
 
وفى المساء معتدل الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق و تظهر بعض السحب العالية .
 

طقس الخليج

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