ضبط 50 طن سماد مدعم داخل مخزن بوادي النطرون قبل البيع في السوق السوداء

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ضرورة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال والمصانع غير المرخصة، مشددا على مكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمةحيال المخالفين.

وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية، مكثفة على الأسواق، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1000 شيكارة سماد مدعم داخل أحد المخازن بوادي النطرون قبل البيع بالسوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير رقابة التجارة الداخلية، ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية.