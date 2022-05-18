ضبط مستريح جديد استولى على 2 مليون جنيه من 6 مواطنين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد "فرع سوهاج"، من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب سوهاج لقيامه بالإستيلاء على 2 مليون و100 ألف جنيه من 6 أشخاص بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده وأستولى على تلك المبالغ.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد ورود محضرا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو ع م ع ا ى 39 سنة عامل و " 5 " آخرين يقيمون بدائرة المركز بتضررهم من المدعو خ ع ح ع 55 سنة عامل ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "2.100.000 " اثنين مليون ومائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال الإستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ 0

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم الدفع بمأمورية من ضباط مركز شرطة العسيرات وضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد وتم ضبط المتهم بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.