ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من الأدوية بقيمة مليون جنيه.. صورة

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بحوزة راكب قادم من تركيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على رحلة خطوط الطيران التركية، اشتبه حسام الشافعى مأمور الجمرك المعين للعمل على لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول الدولي في راكب مصري قادم من تركيا نظرا لارتباكه، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أو أية ممنوعات أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد عبد العليم ومحمد عبد المنعم ومحمد عفيفى فأفادوا بوجود كثافات متعدده وعلب متشابهة .

وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قام بتكليف اسلام ماهر مأمور الجمرك المعين بتفتيش جميع أمتعة الراكب فتبين وجود 1378 عبوة أدوية بشرية أمبولات وشرائط متنوعة لعلاج الأورام والاكتئاب والبروستاتا بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي مليون جنيه.

قرر الدكتور صابر عبدالحميد عبدالسميع مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب برقم 112 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.